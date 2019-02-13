IFC предлагает банковскому сектору Азербайджана применять новые продукты для МСП

Международная финансовая корпорация (IFC) предлагает банковскому сектору Азербайджана внедрить новые продукты с возможностью обременения движимого имущества.
«Данные продукты позволят значительно расширить доступ представителям малого и среднего бизнеса (МСП) Азербайджана к финансовым средствам», - отметила консультант IFC Маншук Эржанова на семинаре в Баку в среду.
Среди них М.Эржанова отметила следующие продукт: финансирование на основе контрактов, финансирование на основе товаров, финансирование по заказу на покупку и фактурам, финансирование на основе дебиторской задолженности, финансирование кредиторской задолженности, а также дистрибьюторское финансирование.
«В частности, можно отметить такой продукт, как реверсивный факторинг, при котором банк получает и проверяет запрос на досрочную оплату и предоставляет финансирование поставщику на основе риск-профиля покупателя. Финансирование под контракты и товары же основаны на принципе погашения кредита из выручки по будущим поставкам по контрактам между поставщиком и покупателем», - сказала М.Эржанова.
В свою очередь, представители банковского сектора Азербайджана предложение IFC оценивают неоднозначно. Как сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник на банковском рынке, данные продукты подойдут для крупных банков. «Продукты очень хорошие и позволят значительно оживить банковский сектор, расширить доступ МСП к финансированию. Но есть один минус – внедрение данных продуктов требует больших человеческих ресурсов, которые есть в наличии только у крупных банков. То есть новые инструменты подойдут не всем банкам. Кроме того необходимо решать вопросы с законодательством», - отметил собеседник агентства.
А.Мамедов
Вильнюс готов активизировать экономсотрудничество с Баку – глава МИД Литвы
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Пашинян своими заявлениями по Карабаху нагнетает ситуацию - МИД Азербайджана
Генконсульство РФ в Стамбуле отрицает нападение турецких фанатов на болельщиков "Зенита"
Бундеслига удвоила выручку за 7 лет, до рекордных 3,81 млрд евро в 2018г
Лос-Анджелес запретит продажу изделий из натурального меха с 2021 года
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана
Президент Алиев пообедал с солдатами в новой воинской части в Бейлагане
Министр обороны Армении сообщил о планах новых закупок у России истребителей Су-30СМ
США ввели санкции в отношении двух иранских компаний и девяти физлиц
Решение о приобретении российских ЗРС С-400 принимает сама Турция - Столтенберг
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
22 февраля пройдет первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
В «CinemaPlus» прошло мероприятие по 75-летию снятия блокады Ленинграда
В РИКЦ в Баку представили сборник рассказов азербайджанской писательницы Лалы Умуд
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»