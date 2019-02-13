IFC предлагает банковскому сектору Азербайджана применять новые продукты для МСП

Международная финансовая корпорация (IFC) предлагает банковскому сектору Азербайджана внедрить новые продукты с возможностью обременения движимого имущества.

«Данные продукты позволят значительно расширить доступ представителям малого и среднего бизнеса (МСП) Азербайджана к финансовым средствам», - отметила консультант IFC Маншук Эржанова на семинаре в Баку в среду.

Среди них М.Эржанова отметила следующие продукт: финансирование на основе контрактов, финансирование на основе товаров, финансирование по заказу на покупку и фактурам, финансирование на основе дебиторской задолженности, финансирование кредиторской задолженности, а также дистрибьюторское финансирование.

«В частности, можно отметить такой продукт, как реверсивный факторинг, при котором банк получает и проверяет запрос на досрочную оплату и предоставляет финансирование поставщику на основе риск-профиля покупателя. Финансирование под контракты и товары же основаны на принципе погашения кредита из выручки по будущим поставкам по контрактам между поставщиком и покупателем», - сказала М.Эржанова.

В свою очередь, представители банковского сектора Азербайджана предложение IFC оценивают неоднозначно. Как сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник на банковском рынке, данные продукты подойдут для крупных банков. «Продукты очень хорошие и позволят значительно оживить банковский сектор, расширить доступ МСП к финансированию. Но есть один минус – внедрение данных продуктов требует больших человеческих ресурсов, которые есть в наличии только у крупных банков. То есть новые инструменты подойдут не всем банкам. Кроме того необходимо решать вопросы с законодательством», - отметил собеседник агентства.

А.Мамедов