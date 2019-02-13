В Баку пройдет выставка туркменских ковров

Туркменские ковры ручной работы, национальные ювелирные украшения и текстильная продукция будут представлены 15-18 февраля на выставке в Баку, сообщают туркменским СМИ.
Экспозиция, организованная Министерством текстильной промышленности Туркменистана при поддержке диппредставительства в Баку и Министерством культуры Азербайджана будет развернута в Азербайджанском музее ковра.
«Посетители выставки смогут познакомиться с богатой орнаментальной и цветовой палитрой уникальных по красоте и качеству шерстяных и шелковых полотен, а также ковровыми аксессуарами, созданными туркменскими мастерицами. Прекрасным дополнением к собранию произведений декоративно-прикладного искусства нашего народа, станет коллекция филигранных ювелирных украшений из музейных фондов», - отмечается в информации.
В рамках культурной акции представители туркменской делегации выступят с лекцией об истории и традициях национального искусства ковроткачества.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»