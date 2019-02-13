В Баку пройдет выставка туркменских ковров

Туркменские ковры ручной работы, национальные ювелирные украшения и текстильная продукция будут представлены 15-18 февраля на выставке в Баку, сообщают туркменским СМИ.

Экспозиция, организованная Министерством текстильной промышленности Туркменистана при поддержке диппредставительства в Баку и Министерством культуры Азербайджана будет развернута в Азербайджанском музее ковра.

«Посетители выставки смогут познакомиться с богатой орнаментальной и цветовой палитрой уникальных по красоте и качеству шерстяных и шелковых полотен, а также ковровыми аксессуарами, созданными туркменскими мастерицами. Прекрасным дополнением к собранию произведений декоративно-прикладного искусства нашего народа, станет коллекция филигранных ювелирных украшений из музейных фондов», - отмечается в информации.

В рамках культурной акции представители туркменской делегации выступят с лекцией об истории и традициях национального искусства ковроткачества.

Р.Бабаев