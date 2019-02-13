Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0258 GBR   2.1935 TRY   0.3241

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.10 0.69 Brent 62.42 0.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев 17 Фев

Культура 13.02.2019 17:16

В Баку пройдет выставка туркменских ковров

Туркменские ковры ручной работы, национальные ювелирные украшения и текстильная продукция будут представлены 15-18 февраля на выставке в Баку, сообщают туркменским СМИ.

Экспозиция, организованная Министерством текстильной промышленности Туркменистана при поддержке диппредставительства в Баку и Министерством культуры Азербайджана будет развернута в Азербайджанском музее ковра.

«Посетители выставки смогут познакомиться с богатой орнаментальной и цветовой палитрой уникальных по красоте и качеству шерстяных и шелковых полотен, а также ковровыми аксессуарами, созданными туркменскими мастерицами. Прекрасным дополнением к собранию произведений декоративно-прикладного искусства нашего народа, станет коллекция филигранных ювелирных украшений из музейных фондов», - отмечается в информации.

В рамках культурной акции представители туркменской делегации выступят с лекцией об истории и традициях национального искусства ковроткачества.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КОВРЫ, ВЫСТАВКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]