Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Бейлаганского района 3 млн манатов на строительство 36-квартирного жилого дома и продолжение работ по благоустройству в городе Бейлаган.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.
При этом 2 млн манатов будут направлены на строительство нового жилого дома, 1 млн манатов – на продолжение работ по благоустройству Бейлагана.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Р.Бабаев
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