Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Бейлаганского района 3 млн манатов на строительство 36-квартирного жилого дома и продолжение работ по благоустройству в городе Бейлаган.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

При этом 2 млн манатов будут направлены на строительство нового жилого дома, 1 млн манатов – на продолжение работ по благоустройству Бейлагана.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Р.Бабаев