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13.02.2019 17:39

Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Бейлаганского района 3 млн манатов на строительство 36-квартирного жилого дома и продолжение работ по благоустройству в городе Бейлаган.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

При этом 2 млн манатов будут направлены на строительство нового жилого дома, 1 млн манатов – на продолжение работ по благоустройству Бейлагана.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Р.Бабаев

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Тэги: ДОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]