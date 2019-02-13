Минобразования получит 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Бейлаганском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 624 учащихся в селе Дюньямалылар в Бейлаганском районе.
Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»