Минобразования получит 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Бейлаганском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 624 учащихся в селе Дюньямалылар в Бейлаганском районе.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.

Ф.Исазаде