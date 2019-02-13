Лос-Анджелес запретит продажу изделий из натурального меха с 2021 года

Городской совет Лос-Анджелеса принял предварительное постановление о запрете на продажу и производство в пределах города изделий из натурального меха, а также товаров, в которых он используется, включая сумки, обувь, шапки, наушники и украшения.
Это решение было принято тринадцатью голосами за, против выступил всего один член совета, сообщает CBS. В связи с тем, что решение не было принято единогласно, потребуется проведение повторного голосования, а также одобрение мэра города для официального вступления постановления в силу. После этого решение вступит в силу с 1 января 2021 года.
В результате Лос-Анджелес станет крупнейшим городом в США, который введет запрет на натуральный мех.
Сан-Франциско и Беркли входят в число городов штата Калифорнии, где уже введен запрет на мех. Западный Голливуд (входит в агломерацию Лос-Анджелеса) был первым городом в стране, который ввел подобные ограничения в 2013 году.
В постановлении о запрете на натуральный мех в Лос-Анджелесе есть некоторые исключения, например, разрешены производство из старых меховых изделий, продажа меховых изделий некоммерческими организациями, секонд-хендами или ломбардами, провоз мехов через город.
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