«КАМАЗ» намерен производить в Азербайджане сельскохозяйственную технику

ПАО «КАМАЗ» может производить в Азербайджане сельскохозяйственную технику, заявил генеральный директор предприятия Сергей Когогин.
«Учитывая привлекательность азербайджанского рынка, мы могли бы наладить производство в Азербайджане сельскохозяйственной техники и транспортных средств, предназначенных для коммунальных служб», - сказал С. Когогин в Баку в ходе встречи с министром экономики Шахином Мустафаевым.
По словам гендиректора предприятия, ПАО также может открыть в Баку и в регионах Азербайджана сервисные центры для автомобилей «КАМАЗ» нового поколения.
В свою очередь Ш.Мустафаев сообщил, что на прошлой неделе с министром развития экономики России Максимом Орешкиным в Баку обсуждались вопросы сотрудничества с автомоблиьными заводами «КАМАЗ» и «Урал».
Также было отмечено, что согласно договору от 2015 года между «КАМАЗ» и «Гянджинский автомобильный завод» в городе Гянджа осуществляется сборка грузовых автомобилей.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы по расширению дальнейшего сотрудничества и возможность производства в Азербайджане ряда запасных частей.
Б.Рустамбеков
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