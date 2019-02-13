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Бизнес и законодательство 13.02.2019 18:53

«КАМАЗ» намерен производить в Азербайджане сельскохозяйственную технику

ПАО «КАМАЗ» может производить в Азербайджане сельскохозяйственную технику, заявил генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

«Учитывая привлекательность азербайджанского рынка, мы могли бы наладить производство в Азербайджане сельскохозяйственной техники и транспортных средств, предназначенных для коммунальных служб», - сказал С. Когогин в Баку в ходе встречи с министром экономики Шахином Мустафаевым.

По словам гендиректора предприятия, ПАО также может открыть в Баку и в регионах Азербайджана сервисные центры для автомобилей «КАМАЗ» нового поколения.

В свою очередь Ш.Мустафаев сообщил, что на прошлой неделе с министром развития экономики России Максимом Орешкиным в Баку обсуждались вопросы сотрудничества с автомоблиьными заводами «КАМАЗ» и «Урал».

Также было отмечено, что согласно договору от 2015 года между «КАМАЗ» и «Гянджинский автомобильный завод» в городе Гянджа осуществляется сборка грузовых автомобилей.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы по расширению дальнейшего сотрудничества и возможность производства в Азербайджане ряда запасных частей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, КАМАЗ, ТЕХНИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]