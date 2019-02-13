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Регион 13.02.2019 21:23

В Грузии подтверждены 22 смертельных исхода от "свиного" гриппа - Минздрав

В Грузии в текущем сезоне лабораторные исследования подтвердили 22 смертельных случая при заболевании вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщили журналистам в среду в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава страны.

По данным центра, на сегодняшний день показатель заболеваемости вирусом гриппа составляет 186 заболевших на 100 тысяч человек, что указывает на спад распространения заболевания.

На прошлой неделе этот показатель составлял 211 заболевших на 100 тысяч.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]