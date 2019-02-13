В Грузии в текущем сезоне лабораторные исследования подтвердили 22 смертельных случая при заболевании вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщили журналистам в среду в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава страны.
По данным центра, на сегодняшний день показатель заболеваемости вирусом гриппа составляет 186 заболевших на 100 тысяч человек, что указывает на спад распространения заболевания.
На прошлой неделе этот показатель составлял 211 заболевших на 100 тысяч.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»