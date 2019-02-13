Теракт в Иране привел к гибели 20 военных

По меньшей мере, 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА.

По его информации, еще 20 военнослужащих получили ранения. Все они ехали в одном автобусе.

Взрыв, предположительно, устроил террорист-смертник.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.