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Регион 13.02.2019 20:29

Теракт в Иране привел к гибели 20 военных

По меньшей мере, 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА.

По его информации, еще 20 военнослужащих получили ранения. Все они ехали в одном автобусе.

Взрыв, предположительно, устроил террорист-смертник.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

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Тэги: ИРАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]