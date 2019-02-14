Зампред международного комитета Госдумы счел Трампа мишенью нового санкционного законопроекта сенаторов США против России

Законопроект с санкциями против России, внесенный рядом конгрессменов, направлен против президента США Дональда Трампа, а также целого ряда государств, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Этот законопроект - продолжение давления, с одной стороны, на Трампа. Принятие таких действий сильно осложнит международную обстановку. Одновременно эти санкции будут наносить ущерб многим странам", - сказал А.Чепа "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что санкции против России не являются чем-то новым, выразив сомнение в том, что законопроект будет поддержан Конгрессом: "Я думаю, что это не пройдет".

"Но то, что такие вещи предлагаются, говорит о том, насколько сегодня политики (США) недальновидны, насколько все переходит опасную грань отношений, в том числе, например, выход из ДРСМД", - сказал А.Чепа.

"Попытка диктата - это очень опасно. И когда уже такое мировое господство, которое США всегда хотели иметь, фактически уже невозможно, начинаются резкие, нервные, я бы даже сказал, истерические действия, к которым можно отнести и этот законопроект конгрессменов двух палат. Это говорит, в том числе, о слабости позиций США, когда они предпринимают такие действия по оказанию влияния не только на Россию, но и на другие страны", - сказал А.Чепа.