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Регион 14.02.2019 12:49

Глава МИД Грузии и госсекретарь США обсудили ситуацию в Закавказье, американо-российский диалог по грузинскому вопросу

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани и госсекретарь США Майк Помпео "на полях" международной конференции "Мир и безопасность на Ближнем Востоке" в Польше обсудили положение в Абхазии и Южной Осетии, российско-американский диалог по ситуации в Закавказье.

"Министр иностранных дел сообщил госсекретарю о тяжелом положении, сложившемся в оккупированных грузинских регионах и незаконных действиях в них Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД Грузии.

В беседе с журналистами в Варшаве Д.Залкалиани заявил, что госсекретарь М.Помпео позитивно оценил результаты стратегического партнерства между двумя странами.

По словам грузинского дипломата, в беседе было отмечено, что "США (...) продолжат в диалоге с Россией обсуждение темы Грузии".

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]