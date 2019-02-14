Глава МИД Грузии и госсекретарь США обсудили ситуацию в Закавказье, американо-российский диалог по грузинскому вопросу

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани и госсекретарь США Майк Помпео "на полях" международной конференции "Мир и безопасность на Ближнем Востоке" в Польше обсудили положение в Абхазии и Южной Осетии, российско-американский диалог по ситуации в Закавказье.

"Министр иностранных дел сообщил госсекретарю о тяжелом положении, сложившемся в оккупированных грузинских регионах и незаконных действиях в них Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД Грузии.

В беседе с журналистами в Варшаве Д.Залкалиани заявил, что госсекретарь М.Помпео позитивно оценил результаты стратегического партнерства между двумя странами.

По словам грузинского дипломата, в беседе было отмечено, что "США (...) продолжат в диалоге с Россией обсуждение темы Грузии".