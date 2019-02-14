В Японии стартовала кампания перед референдумом о переносе военной базы США на Окинаве

Агитационная кампания, приуроченная к референдуму о переносе американской военной базы в японской префектуре Окинава, началась в четверг в Японии, сообщают местные СМИ.
Референдум, который должен продемонстрировать отношение местного населения к переводу базы США "Футэмма" из окрестностей Наха в район Хэноко, пройдет 24 февраля. Однако обязательной юридической силы этот референдум иметь не будет.
"(Референдум - ИФ) это очень важная возможность для жителей префектуры Окинава напрямую продемонстрировать свою волю. Пожалуйста, идите на избирательные участки и отдайте ваш ценный голос", - заявил губернатор Окинавы Денни Тамаки, который ранее выступал за полный вывод этой базы с территории префектуры.
В бюллетене наличествуют три варианта - согласие или несогласие с нынешними планами правительства по переносу базы, а также отказ одобрить какой-либо из этих двух вариантов.
Всего в референдуме могут принять участие более 1,1 млн жителей Окинавы.
Генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга уже заявил, что Токио продолжит перевод базы, несмотря на результаты будущего референдума.
Соглашение о переводе базы "Футэмма" из окрестностей Наха в район Хэноко было достигнуто Токио и Вашингтоном еще в 1996 году.
Всего на Окинаве расквартированы около половины из 54 тыс. американских военных, размещенных в Японии. Однако у жителей Окинавы вызывают недовольство инциденты с участием американских военнослужащих. Местные жители также считают, что не одна префектура Окинава, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры.
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