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Дальнее зарубежье 14.02.2019 13:35

СБ ООН разрешил двум НКО направить гуманитарную помощь в КНДР

Совбез ООН сделал исключение в санкционном режиме для двух французских некоммерческих организаций, чтобы они могли направить гуманитарную помощь детям и людям с ограниченными возможностями в КНДР, сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его информации, комитет Совбеза ООН, осуществляющий надзор за исполнением санкций в отношении КНДР предоставил исключение для Международной организации инвалидов (Handicap International) и некоммерческой организации Premiere Urgence Internationale (PUI).

Отмечается, что Совбез ООН одобрил Международной организации инвалидов отправку в КНДР товаров, среди которых костыли и инвалидные коляски, на сумму свыше 233 тыс. евро

Список единиц гуманитарной помощи, одобренный для PUI, не раскрыт.

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Тэги: ООН, НКО, КНДР, РАЗРЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]