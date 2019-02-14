СБ ООН разрешил двум НКО направить гуманитарную помощь в КНДР

Совбез ООН сделал исключение в санкционном режиме для двух французских некоммерческих организаций, чтобы они могли направить гуманитарную помощь детям и людям с ограниченными возможностями в КНДР, сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его информации, комитет Совбеза ООН, осуществляющий надзор за исполнением санкций в отношении КНДР предоставил исключение для Международной организации инвалидов (Handicap International) и некоммерческой организации Premiere Urgence Internationale (PUI).

Отмечается, что Совбез ООН одобрил Международной организации инвалидов отправку в КНДР товаров, среди которых костыли и инвалидные коляски, на сумму свыше 233 тыс. евро

Список единиц гуманитарной помощи, одобренный для PUI, не раскрыт.