Глава МИД Армении примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 февраля с трехдневным рабочим визитом посетит Германию, сообщает в четверг пресс-служба МИД Армении.

З.Мнацаканян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Запланирован также ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.