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Регион 14.02.2019 14:04

Глава МИД Армении примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 февраля с трехдневным рабочим визитом посетит Германию, сообщает в четверг пресс-служба МИД Армении.

З.Мнацаканян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Запланирован также ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, МЮНХЕН, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]