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СНГ 14.02.2019 14:43

Президент Молдавии не станет подписывать указ об отзыве посла из России

Президент Молдавии Игорь Додон не будет подписывать указ об отзыве с должности посла республики в России Андрея Негуцы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

"Мы знаем об инициативе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) об отзыве Андрея Негуцы с должности посла в Москве. Мы надеемся, что правительство не примет такое решение. Если же решение правительства будет принято, президент не подпишет указ по этому поводу", - сказали в пресс-службе президента.

"Назначение и отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти", - добавили в пресс-службе.

Накануне вечером МИД Молдавии направил правительству запрос об отзыве А.Негуцы, не объяснив причин такого решения. Пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман призвал не связывать решение с ситуацией вокруг освобожденных из плена в Афганистане молдавских летчиков Лионелом Буруянэ и Михаем Крихана, которые находятся в Москве.

Между тем источники в МИД сообщили "Интерфаксу", что инициатива об отзыве связана с тем, что посол допустил открытие в Москве официального представительства Приднестровья и не осудил его.

В то же время в МИД считают неслучайным тот факт, что инициатива об отзыве посла появилась в день, когда в министерстве вручили ноту протеста послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову с требованием предоставить представителям молдавского правительства незамедлительный доступ к пилотам, которые находятся в московском госпитале. Президент Молдавии осудил такую реакцию и поблагодарил РФ за помощь в освобождении и лечении летчиков.

А.Негуца был назначен послом по инициативе И.Додона в мае 2017 года. В декабре 2017 года, в период обострения отношений между Молдавией и Россией, его отозвали в Кишинев для консультаций. Он вернулся в Москву в марте 2018 года.

А.Негуца был послом Молдавии в РФ в 2008-2012 гг. В апреле 2012 года он был отозван после того, как в беседе с российскими журналистами высказался против вывода из Молдавии российских войск до окончательного урегулирования приднестровского конфликта.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, СИТУАЦИЯ


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