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СНГ 14.02.2019 15:02

Москва опровергает сообщения о консультациях с Вашингтоном по Венесуэле

Сообщения о российско-американских консультациях по Венесуэле не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия поддерживает самые широкие контакты по венесуэльскому сюжету, последовательно разъясняем нашу позицию, в том числе и США. Но, это конечно, не те некие консультации, о которых упоминали в ряде СМИ со ссылкой на вчерашнее выступление в Конгрессе спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса ", - подчеркнула М.Захарова.

"Мы просили бы быть внимательными. Возможно, это трудности перевода, сложно сказать", - отметила она.

"Россия выступает с позиции международного права и государственного суверенитета. Именно в таком ключе готовы к диалогу со всеми, в том числе и с американскими партнерами", - подчеркнула М.Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]