Москва опровергает сообщения о консультациях с Вашингтоном по Венесуэле

Сообщения о российско-американских консультациях по Венесуэле не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия поддерживает самые широкие контакты по венесуэльскому сюжету, последовательно разъясняем нашу позицию, в том числе и США. Но, это конечно, не те некие консультации, о которых упоминали в ряде СМИ со ссылкой на вчерашнее выступление в Конгрессе спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса ", - подчеркнула М.Захарова.

"Мы просили бы быть внимательными. Возможно, это трудности перевода, сложно сказать", - отметила она.

"Россия выступает с позиции международного права и государственного суверенитета. Именно в таком ключе готовы к диалогу со всеми, в том числе и с американскими партнерами", - подчеркнула М.Захарова.