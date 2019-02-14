Рухани заявил о важности соблюдения полной территориальной целостности Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг заявил, что для Ирана очень важно защищать территориальную целостность Сирии, сообщает агентство "Мехр".
"Мы подчеркиваем тот факт, что сирийская страна неделима на части, и ни одна ее часть не может контролироваться другой страной", - заявил Х.Рухани в Тегеране перед вылетом в Сочи на саммит по Сирии с участием России, Ирана и Турции.
"Вся территория Сирии должна находиться под контролем правительства в Дамаске, именно они должны говорить с курдами как граждане одной страны", - подчеркнул иранский президент.
Он отметил, что американские силы в Сирии находятся "в нарушении международных норм" и должны покинуть территорию САР.
"Американцы с самого начала были на сирийской земле, нарушая международные нормы и оккупируя эту страну. Вашингтон недавно объявил о намерении покинуть Сирию, и это хорошая новость, если это правда", - добавил Х.Рухани.
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