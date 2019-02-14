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Регион 14.02.2019 12:40

Рухани заявил о важности соблюдения полной территориальной целостности Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг заявил, что для Ирана очень важно защищать территориальную целостность Сирии, сообщает агентство "Мехр".

"Мы подчеркиваем тот факт, что сирийская страна неделима на части, и ни одна ее часть не может контролироваться другой страной", - заявил Х.Рухани в Тегеране перед вылетом в Сочи на саммит по Сирии с участием России, Ирана и Турции.

"Вся территория Сирии должна находиться под контролем правительства в Дамаске, именно они должны говорить с курдами как граждане одной страны", - подчеркнул иранский президент.

Он отметил, что американские силы в Сирии находятся "в нарушении международных норм" и должны покинуть территорию САР.

"Американцы с самого начала были на сирийской земле, нарушая международные нормы и оккупируя эту страну. Вашингтон недавно объявил о намерении покинуть Сирию, и это хорошая новость, если это правда", - добавил Х.Рухани.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]