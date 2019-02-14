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ТЭК 14.02.2019 12:57

Новак планирует встретиться с министром нефти Венесуэлы в середине марта в Баку

Глава Минэнерго России Александр Новак планирует встретиться с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо в середине марта в Баку в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по выполнению сделки о сокращении добычи.

"Мы продолжаем работать, у нас будет встреча в марте на JMMC (министерском мониторинговом комитете - ИФ) в Азербайджане. Я думаю, что венесуэльский министр приедет", - сказал он журналистам.

По словам А.Новака, на нефтяном рынке возможна неопределенность в связи с ситуацией в Венесуэле, однако пока нет никаких предложений об изменении условий сделки по ограничению добычи нефти.

"Конечно, мы там видим большую неопределённость, риски, связанные с добычей и поставками ресурсов на экспорт, с санкциями, которые вводятся против нефтяной компании в Венесуэле. Поэтому эта неопределённость безусловно на рынок влияет, и рынок реагирует на это", - отметил министр.

Он отметил, что пока инициатив по изменению условий сделки ОПЕК+ или увеличению добычи нет, министерский комитет продолжит мониторить ситуацию на рынке нефти

"Здесь важно мониторить баланс спроса и предложения, колебания, которые идут на рынке. Пока мы видим, что рынок более-менее стабилен, спокоен, соответственно никаких таких предложений нет, тем более, что сейчас зимний период, когда очень сильно спрос падает. Поэтому мы в рамках принятых решений действуем все вместе по сокращению добычи, по тем решениям, которые были приняты в декабре прошлого года", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]