Новак планирует встретиться с министром нефти Венесуэлы в середине марта в Баку

Глава Минэнерго России Александр Новак планирует встретиться с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо в середине марта в Баку в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по выполнению сделки о сокращении добычи.
"Мы продолжаем работать, у нас будет встреча в марте на JMMC (министерском мониторинговом комитете - ИФ) в Азербайджане. Я думаю, что венесуэльский министр приедет", - сказал он журналистам.
По словам А.Новака, на нефтяном рынке возможна неопределенность в связи с ситуацией в Венесуэле, однако пока нет никаких предложений об изменении условий сделки по ограничению добычи нефти.
"Конечно, мы там видим большую неопределённость, риски, связанные с добычей и поставками ресурсов на экспорт, с санкциями, которые вводятся против нефтяной компании в Венесуэле. Поэтому эта неопределённость безусловно на рынок влияет, и рынок реагирует на это", - отметил министр.
Он отметил, что пока инициатив по изменению условий сделки ОПЕК+ или увеличению добычи нет, министерский комитет продолжит мониторить ситуацию на рынке нефти
"Здесь важно мониторить баланс спроса и предложения, колебания, которые идут на рынке. Пока мы видим, что рынок более-менее стабилен, спокоен, соответственно никаких таких предложений нет, тем более, что сейчас зимний период, когда очень сильно спрос падает. Поэтому мы в рамках принятых решений действуем все вместе по сокращению добычи, по тем решениям, которые были приняты в декабре прошлого года", - отметил он.
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