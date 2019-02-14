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Дальнее зарубежье 14.02.2019 15:08

ВВС США нанесли удары по позициям "Аль-Каиды" в Ливии

Американские ВВС атаковали позиции террористической группировки "Аль-Каида" на юге Ливии, сообщил пресс-секретарь Правительства национального примирения (UMH) Ливии Мухаммед ас-Саллака.

"ВС США в сотрудничестве с силами Правительства национального примирения (UMH) нанесли удары по позициям группировки "Аль-Каида" в городе Убари на юге Ливии", - приводит слова А.ас-Саллаки Анатолийское агентство новостей.

По его словам, эта операция была проведена по совместной инициативе UMH и американской администрации и явилась итогом встречи госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Ливии при UMH Мухаммеда Сайялы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЛИВИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]