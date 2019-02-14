Американские ВВС атаковали позиции террористической группировки "Аль-Каида" на юге Ливии, сообщил пресс-секретарь Правительства национального примирения (UMH) Ливии Мухаммед ас-Саллака.

"ВС США в сотрудничестве с силами Правительства национального примирения (UMH) нанесли удары по позициям группировки "Аль-Каида" в городе Убари на юге Ливии", - приводит слова А.ас-Саллаки Анатолийское агентство новостей.

По его словам, эта операция была проведена по совместной инициативе UMH и американской администрации и явилась итогом встречи госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Ливии при UMH Мухаммеда Сайялы.