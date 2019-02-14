Минсельхоз презентовал новый электронный ресурс EKTIS для азербайджанских фермеров

Министерство сельского хозяйства Азербайджана в четверг презентовало новый электронный ресурс для фермеров - «Информационная система электронного сельского хозяйства» (EKTIS).

По словам замдиректора Центра аграрных исследований Тогрула Джафарова, фермеры, пройдя упрощенную процедуру регистрации, на ресурсе создадут свой личный кабинет.

«В личном кабинете будет указан район расположение фермерского хозяйства, площадь земельного участка, какая продукция будет выращиваться. После чего фермер сможет получить прогноз урожайности на этом участке», - сказал Т.Джафаров.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 400 тыс. фермеров. После того как все фермеры пройдут регистрацию на EKTIS, будет создана база данных «Big Data». На основе базы данных Минсельхоз и его структуры будут делаться анализы, прогнозы.

На презентации было подчеркнуто, что на втором этапе посредством EKTIS фермеры на основе электронных обращений смогут получать государственные субсидии.

«Обращения для получения государственных субсидий и их получение, благодаря электронной базе, в которой будет собрана вся необходимая информация и документация, будут осуществляться посредством одного клика»,- сказал Т.Джафоров.

Б.Рустамбеков