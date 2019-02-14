Евросоюз согласовал реформу авторского права в интернете

Представители Совета Европейского союза, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права в ЕС.
Она, в частности, предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например, Google или Facebook.
Кроме того, вознаграждение должны будут получать и владельцы прав или создатели контента, если их песни или видео распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы затронет в первую очередь YouTube.
Европарламентарий от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс приветствовал соглашение о реформе, сообщает Deutsche Welle.
"Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века", - считает он.
С ним не согласна депутат Европарламента от "Пиратской партии" Юлия Реда. По ее мнению, "эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей".
Реформа, которая заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых ее статей. В июле Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов.
Для вступления в силу решение, принятое в среду, должно быть одобрено представителями всех стран-членов ЕС и Европарламентом. Как указывает агентство dpa, эти процедуры в подобных случаях чаще всего носят формальный характер.
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