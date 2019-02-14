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Дальнее зарубежье 14.02.2019 15:43

Главы Минобороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают Афганистан и ИГИЛ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая в четверг второй день совещания министров обороны альянса, сообщил, что участники встречи сосредоточатся на операциях НАТО, в первую очередь - миссии в Афганистане и борьбе с "Исламским государством" .

"Наша миссия в Афганистане остается главным приоритетом. Мы продолжаем поддерживать афганские силы обучением и финансированием, чтобы они боролись с международным терроризмом и создали условия для мира", - сказал Й.Столтенберг.

Он также напомнил, что на саммите организации в 2018 году был дан старт новой учебной миссии в Ираке с целью помочь иракским силам не допустить больше ИГИЛ. Это еще одна тема, которая будет рассмотрена главами оборонных ведомств стран НАТО.

Кроме того, будет обсуждаться миссия сил для Косово - СДК (KFOR), которая, по словам генсека НАТО, "продолжает вносить важный вклад в стабильность во всем регионе Западных Балкан". Будет рассмотрен "уровень взаимодействия с косовскими силами безопасности", отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, СОВЕЩАНИЕ, АФГАНИСТАН, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]