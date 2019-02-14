Главы Минобороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают Афганистан и ИГИЛ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая в четверг второй день совещания министров обороны альянса, сообщил, что участники встречи сосредоточатся на операциях НАТО, в первую очередь - миссии в Афганистане и борьбе с "Исламским государством" .

"Наша миссия в Афганистане остается главным приоритетом. Мы продолжаем поддерживать афганские силы обучением и финансированием, чтобы они боролись с международным терроризмом и создали условия для мира", - сказал Й.Столтенберг.

Он также напомнил, что на саммите организации в 2018 году был дан старт новой учебной миссии в Ираке с целью помочь иракским силам не допустить больше ИГИЛ. Это еще одна тема, которая будет рассмотрена главами оборонных ведомств стран НАТО.

Кроме того, будет обсуждаться миссия сил для Косово - СДК (KFOR), которая, по словам генсека НАТО, "продолжает вносить важный вклад в стабильность во всем регионе Западных Балкан". Будет рассмотрен "уровень взаимодействия с косовскими силами безопасности", отметил Й.Столтенберг.