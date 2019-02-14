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ТЭК 14.02.2019 13:24

Сделка ОПЕК+ дает российским компаниям только плюсы - Новак

Сделка ограничения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК дает российским компаниями только плюсы, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее в ходе Сочинского инвестиционного форума он отметил, что компании смогли получить от сделки в виде дополнительных доходов порядка 2-2,5 трлн рублей.

Между тем, в декабре глава крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо на имя президента РФ, где высказал мнение, что сделка ОПЕК+ создала для США условия для захвата целевых рынков, а для российской нефтяной отрасли - угрозу.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, КОМПАНИИ, ВЫГОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]