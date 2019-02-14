Сделка ОПЕК+ дает российским компаниям только плюсы - Новак

Сделка ограничения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК дает российским компаниями только плюсы, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее в ходе Сочинского инвестиционного форума он отметил, что компании смогли получить от сделки в виде дополнительных доходов порядка 2-2,5 трлн рублей.

Между тем, в декабре глава крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо на имя президента РФ, где высказал мнение, что сделка ОПЕК+ создала для США условия для захвата целевых рынков, а для российской нефтяной отрасли - угрозу.