Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9176 RUR   0.0256 GBR   2.1871 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 0.80 Brent 63.61 1.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев

Дальнее зарубежье 14.02.2019 16:02

Россия пытается дестабилизировать ЕС, считает глава ХДС

Россия - это "большой и важный", но в то же время "проблематичный" сосед Германии, считает преемница канцлера Ангелы Меркель на должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"У России есть своя собственная повестка. И эта повестка, очевидно, включает и попытку дестабилизировать Европу и Германию. Собственная сила должна подкрепляться слабыми соседями", - заявила политик в интервью изданию Немецкого общества внешней политики DGAP.

По ее словам, это "противоречит европейским и германским интересам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ХДС, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Новый лидер ХДС будет развивать российскую политику Меркель - политолог Новый лидер ХДС обеспечит преемственность курса партии - политолог Меркель на открытии съезда ХДС выразила надежду на единство партии Христианские демократы, скорее всего, вновь изберут Меркель лидером партии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]