Россия пытается дестабилизировать ЕС, считает глава ХДС

Россия - это "большой и важный", но в то же время "проблематичный" сосед Германии, считает преемница канцлера Ангелы Меркель на должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"У России есть своя собственная повестка. И эта повестка, очевидно, включает и попытку дестабилизировать Европу и Германию. Собственная сила должна подкрепляться слабыми соседями", - заявила политик в интервью изданию Немецкого общества внешней политики DGAP.

По ее словам, это "противоречит европейским и германским интересам".