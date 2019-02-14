В Кремле спокойно отнеслись к видеозаписи отдыха бывших высокопоставленных чиновников

В Кремле заявили, что не видят ничего зазорного в том, что бывшие высокопоставленные чиновники правительства РФ развлекаются в неформальной обстановке.
"Ничего нет в этом зазорного. Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов, выложенный в интернете видеоролик, на котором ряд бывших высокопоставленных российских чиновников, в том числе Александр Ткачев, Аркадий Дворкович и Наталья Тимакова, в частном самолете поют песни и пьют вино.
На вопрос, есть ли в администрации президента такая же традиция, Д.Песков ответил: "Безусловно, да".
Касаясь обстоятельств появления и обнародования этого ролика и того, насколько это законно, представитель Кремля сказал: "Мы не можем заниматься выяснением того, от кого, как и какое видео куда попадает. Не знаю, важно ли это, откуда это взялось, по крайней мере, это не наш вопрос".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»