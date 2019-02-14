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СНГ 14.02.2019 16:28

В Кремле спокойно отнеслись к видеозаписи отдыха бывших высокопоставленных чиновников

В Кремле заявили, что не видят ничего зазорного в том, что бывшие высокопоставленные чиновники правительства РФ развлекаются в неформальной обстановке.

"Ничего нет в этом зазорного. Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов, выложенный в интернете видеоролик, на котором ряд бывших высокопоставленных российских чиновников, в том числе Александр Ткачев, Аркадий Дворкович и Наталья Тимакова, в частном самолете поют песни и пьют вино.

На вопрос, есть ли в администрации президента такая же традиция, Д.Песков ответил: "Безусловно, да".

Касаясь обстоятельств появления и обнародования этого ролика и того, насколько это законно, представитель Кремля сказал: "Мы не можем заниматься выяснением того, от кого, как и какое видео куда попадает. Не знаю, важно ли это, откуда это взялось, по крайней мере, это не наш вопрос".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЭКС/ЧИНОВНИКИ, ВИДЕОЗАПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]