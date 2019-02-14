Денежные переводы в Азербайджан в 2018г увеличились на 6%

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2018 году по предварительным данным составил $1,08 млрд, что на 5,9% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
"Экономическая ситуация в странах-партнерах сказалась на объеме денежных переводов в Азербайджан. По предварительным оценкам их объем в 2018 году составил $1,08 млрд против $1,02 млрд за 2017 год", - отметили в Центробанке.
При этом в IV-ом квартале 2018 года объем денежных переводов в Азербайджан составил всего $82 млн
Объем денежных переводов в Азербайджан в 2017 году составил $1 млрд 20 млн, в 2016 году - $564,1 млн, в 2015 году - $1 млрд 183 млн.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»