Денежные переводы в Азербайджан в 2018г увеличились на 6%

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2018 году по предварительным данным составил $1,08 млрд, что на 5,9% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

"Экономическая ситуация в странах-партнерах сказалась на объеме денежных переводов в Азербайджан. По предварительным оценкам их объем в 2018 году составил $1,08 млрд против $1,02 млрд за 2017 год", - отметили в Центробанке.

При этом в IV-ом квартале 2018 года объем денежных переводов в Азербайджан составил всего $82 млн

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2017 году составил $1 млрд 20 млн, в 2016 году - $564,1 млн, в 2015 году - $1 млрд 183 млн.

А.Азизов