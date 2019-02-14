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Финансы 14.02.2019 13:30

Денежные переводы в Азербайджан в 2018г увеличились на 6%

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2018 году по предварительным данным составил $1,08 млрд, что на 5,9% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

"Экономическая ситуация в странах-партнерах сказалась на объеме денежных переводов в Азербайджан. По предварительным оценкам их объем в 2018 году составил $1,08 млрд против $1,02 млрд за 2017 год", - отметили в Центробанке.

При этом в IV-ом квартале 2018 года объем денежных переводов в Азербайджан составил всего $82 млн

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2017 году составил $1 млрд 20 млн, в 2016 году - $564,1 млн, в 2015 году - $1 млрд 183 млн.

А.Азизов

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Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]