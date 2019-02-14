Валютные резервы Азербайджана в 3 раза превышают внешний долг - Центробанк

Стратегические валютные резервы Азербайджана в 2018 году увеличились на 7,1% - до $44,9 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
«По данным на конец 2018 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в размере $44,9 млрд, которые достаточные для оплаты импорта товаров и услуг в течение 31 месяца», отметили в Центробанке.
В целом, валютные резервы в 3 раза превышают внешний долг страны, в 5,3 раза размер денежной массы в широком определении (агрегат M3).
На конец 2017 года резервы составляли около $42 млрд.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»