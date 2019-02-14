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Макроэкономика 14.02.2019 13:35

Валютные резервы Азербайджана в 3 раза превышают внешний долг - Центробанк

Стратегические валютные резервы Азербайджана в 2018 году увеличились на 7,1% - до $44,9 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«По данным на конец 2018 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в размере $44,9 млрд, которые достаточные для оплаты импорта товаров и услуг в течение 31 месяца», отметили в Центробанке.

В целом, валютные резервы в 3 раза превышают внешний долг страны, в 5,3 раза размер денежной массы в широком определении (агрегат M3).

На конец 2017 года резервы составляли около $42 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]