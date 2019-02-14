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СНГ 14.02.2019 16:42

В Литве у россиянина изъяли более 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны

В Литве задержан гражданин РФ, перевозивший на своей машине, крупную партию наркотиков, сообщила Таможенная служба республики.

Партия наркотиков была обнаружена патрулем таможни в Юрагиае (Каунасский район) в автомобиле BMW X6, которым управлял гражданин РФ. При помощи служебной собаки, а затем и рентгеновской системы в полостях автомашины было обнаружено 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 620 тыс. евро.

Во время досмотра водитель даже потерял сознание от волнения.

Контрабандист задержан и помещен под стражу. Таможней начато предварительное следствие по факту контрабанды наркотиков. Подозреваемому грозит от десяти до пятнадцати лет тюремного заключения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛИТВА, НАРКОТИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]