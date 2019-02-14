В Литве у россиянина изъяли более 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны

В Литве задержан гражданин РФ, перевозивший на своей машине, крупную партию наркотиков, сообщила Таможенная служба республики.

Партия наркотиков была обнаружена патрулем таможни в Юрагиае (Каунасский район) в автомобиле BMW X6, которым управлял гражданин РФ. При помощи служебной собаки, а затем и рентгеновской системы в полостях автомашины было обнаружено 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 620 тыс. евро.

Во время досмотра водитель даже потерял сознание от волнения.

Контрабандист задержан и помещен под стражу. Таможней начато предварительное следствие по факту контрабанды наркотиков. Подозреваемому грозит от десяти до пятнадцати лет тюремного заключения.