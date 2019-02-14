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Регион 14.02.2019 14:03

Рухани обвинил США и Израиль в произошедшем в Иране теракте

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США и Израиль несут ответственность за теракт, произошедший накануне на юго-востоке Ирана, передают в четверг иранские СМИ.

По словам Х.Рухани, власти именно этих двух стран виновны в подрыве, в результате которого погибли по меньшей мере 27 членов Корпуса стражей Исламской революции.

При этом иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов к ответным действиям.

Всего жертвами этого теракта стали более 40 человек.

Взрыв прогремел на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан.

Его, предположительно, произвел смертник.

По данным иранских СМИ, террорист привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.

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Тэги: ИРАН, США, ТЕРАКТ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]