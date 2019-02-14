Рухани обвинил США и Израиль в произошедшем в Иране теракте

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США и Израиль несут ответственность за теракт, произошедший накануне на юго-востоке Ирана, передают в четверг иранские СМИ.

По словам Х.Рухани, власти именно этих двух стран виновны в подрыве, в результате которого погибли по меньшей мере 27 членов Корпуса стражей Исламской революции.

При этом иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов к ответным действиям.

Всего жертвами этого теракта стали более 40 человек.

Взрыв прогремел на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан.

Его, предположительно, произвел смертник.

По данным иранских СМИ, террорист привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.