Банки в Азербайджане в 2018г совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на $7 млрд

Банки в Азербайджане в 2018 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $7 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В 2018 году объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $7 млрд, из которых $5,4 млрд пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

При этом в I-ом квартале 2018 года банки совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $1,4 млрд, во II-ом и III-ем кварталах - на $1,8 млрд, в IV-ом квартале – на $2 млрд.

В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в 2018 году составил $25,4 млрд. "83,3% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 16,7% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в 2018 году 33% безналичных валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 66% - на внутрибанковском валютном рынке.

А. Мамедов