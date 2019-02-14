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Финансы 14.02.2019 14:04

Банки в Азербайджане в 2018г совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на $7 млрд

Банки в Азербайджане в 2018 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $7 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В 2018 году объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $7 млрд, из которых $5,4 млрд пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

При этом в I-ом квартале 2018 года банки совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $1,4 млрд, во II-ом и III-ем кварталах - на $1,8 млрд, в IV-ом квартале – на $2 млрд.

В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в 2018 году составил $25,4 млрд. "83,3% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 16,7% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в 2018 году 33% безналичных валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 66% - на внутрибанковском валютном рынке.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]