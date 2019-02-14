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Регион 14.02.2019 14:06

Президенты Турции и Ирана проводят переговоры в Сочи - СМИ

Двусторонняя встреча президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани проходит в четверг в Сочи в санатории "Русь", сообщило агентство Анадолу.

Встреча предваряет саммит лидеров России, Турции и Ирана по Сирии, который состоится позже в четверг в Сочи.

Как сообщалось, одними из центральных тем переговоров станут ситуация в сирийской провинции Идлиб, завершение работы по формированию конституционного комитета и последствия планируемого ухода из Сирии американских войск.

Россия, Турция и Иран являются гарантами мирного урегулирования в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]