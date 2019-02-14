Президенты Турции и Ирана проводят переговоры в Сочи - СМИ

Двусторонняя встреча президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани проходит в четверг в Сочи в санатории "Русь", сообщило агентство Анадолу.

Встреча предваряет саммит лидеров России, Турции и Ирана по Сирии, который состоится позже в четверг в Сочи.

Как сообщалось, одними из центральных тем переговоров станут ситуация в сирийской провинции Идлиб, завершение работы по формированию конституционного комитета и последствия планируемого ухода из Сирии американских войск.

Россия, Турция и Иран являются гарантами мирного урегулирования в Сирии.