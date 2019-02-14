Глава МИД Азербайджана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Германию, сообщает в четверг пресс-служба МИД.

Э.Мамедъяров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Запланирован также ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.

Ф.Исазаде