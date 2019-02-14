AZTV получит 3 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы (МТБ) ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» (AZTV).
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» получит на эти цели 3 млн манатов ($1,76 млн по текущему курсу).
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»