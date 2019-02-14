AZTV получит 3 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы (МТБ) ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» (AZTV).

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» получит на эти цели 3 млн манатов ($1,76 млн по текущему курсу).

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.

Б.Рустамбеков