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Финансы 14.02.2019 14:14

AZTV получит 3 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы (МТБ) ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» (AZTV).

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» получит на эти цели 3 млн манатов ($1,76 млн по текущему курсу).

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]