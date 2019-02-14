"Булгартрансгаз" временно приостановил процедуру проведения тендера по закупке оборудования, инвестиционного проектирования, строительства газопровода от турецкой до сербской границы, говорится в сообщении компании.

Тендер приостановлен как временная мера по иску болгарской компании, которая желала принять участие в тендере, до окончания разбирательства комиссией по защите конкуренции.

Иск подала болгарская компания "Атомэнергоремонт", которая хотела участвовать в тендере.

Тендер был начат 21 декабря 2018 года, заявки принимались до 15 февраля. Речь идет о расширении газотранспортной инфраструктуры "Булгартрансгаза" параллельно существующему газопроводу на севере страны в направлении болгарско-сербской границы.

Газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz в конце января по итогам завершившегося в четверг сбора обязывающих заявок на расширение национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии принял окончательное инвестиционное решение по проекту.

Проект реализуется в том числе для приема газа, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток". Оценка инвестиций в проект 474-километрового участка составляет 2,77 млрд болгарских левов, исключая НДС (около 1,4 млрд евро).

Всего по итогам финальной фазы сбора заявок обязывающие заявки подали два участника. Выставленные мощности выкуплены на 100%, что является обязательным условием успешности процедуры.

"Газпром" принял участие в Фазе 3 процедуры "Открытого сезона" в рамках реализуемого компанией "Булгартрансгаз" проекта по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы и направил заявку на бронирование необходимого объема мощностей", - подтвердили журналистам в управлении информации ПАО "Газпром".

Недавно "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского. В том числе в "европейской ветке" 3,5 млрд куб. м отведено для Болгарии, 2,5 млрд куб. м для Сербии, 6 млрд куб. м - для Венгрии. Оставшиеся 3,75 млрд куб. м могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене.