Манат в 2018г укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к доллару в 2018 году укрепился на 0,01%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за прошедший год.
"Среднедневной курс маната к доллару в отчетном периоде составил 1,7 манат/$1", - отмечается в обзоре.
Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в 2018 году на 28,6%, к евро - на 4,1%, фунту стерлингу - на 5,9%, к российскому рублю - на 16,9%.
Как сообщалось ранее, в 2017 году манат по отношению к доллару укрепился на 4%, в 2016 году подешевел на 13,6%, в 2015 году - подешевел на 98,8%.
А.Мамедов
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