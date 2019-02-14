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Макроэкономика 14.02.2019 14:32

Манат в 2018г укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к доллару в 2018 году укрепился на 0,01%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за прошедший год.

"Среднедневной курс маната к доллару в отчетном периоде составил 1,7 манат/$1", - отмечается в обзоре.

Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в 2018 году на 28,6%, к евро - на 4,1%, фунту стерлингу - на 5,9%, к российскому рублю - на 16,9%.

Как сообщалось ранее, в 2017 году манат по отношению к доллару укрепился на 4%, в 2016 году подешевел на 13,6%, в 2015 году - подешевел на 98,8%.

А.Мамедов

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Тэги: МАНАТ, ДОЛЛАР, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]