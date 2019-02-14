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ТЭК 14.02.2019 14:35

Украина продолжает снижать потребление газа - Порошенко

Украина ежегодно уменьшает объемы потребления природного газа, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд куб м... Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 млрд куб м. И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства", - сказал П.Порошенко в четверг в Харькове.

Президент также отметил, что планомерное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось не в 2014 году, а еще с 2009 года.

П.Порошенко напомнил, что именно тогда были заключены соглашения, согласно которым Украина платила завышенную цену за потребляемый газ и взяла на себя обязательства покупать в РФ ежегодно 52 млрд куб м газа вне зависимости от объемов потребления.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]