Украина продолжает снижать потребление газа - Порошенко

Украина ежегодно уменьшает объемы потребления природного газа, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд куб м... Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 млрд куб м. И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства", - сказал П.Порошенко в четверг в Харькове.
Президент также отметил, что планомерное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось не в 2014 году, а еще с 2009 года.
П.Порошенко напомнил, что именно тогда были заключены соглашения, согласно которым Украина платила завышенную цену за потребляемый газ и взяла на себя обязательства покупать в РФ ежегодно 52 млрд куб м газа вне зависимости от объемов потребления.
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