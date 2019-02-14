С 1 марта минимальная пенсия в Азербайджане составит 160 манатов – министр труда

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана направит в 2019 году дополнительно 139 млн манатов в связи с реализацией мер по повышению минимальной пенсии и индексации пенсий, заявил глава ведомства Сахиль Бабаев.
«В 2019 году Госфонд соцзащиты населения выделит дополнительно 49 млн манатов с целью реализации распоряжения президента Азербайджана о повышении размера минимальной трудовой пенсии с 116 до 160 манатов, а также 90 млн манатов, необходимых для реализации шагов по индексации пенсионных пособий», - сказал С.Бабаев в четверг на пресс-конференции.
По его словам, повышение минимального размера пенсии охватит в целом 233 тыс. пенсионеров, в том числе 140 тыс. граждан, получающих пенсию по инвалидности.
«С 1 марта с 116 до 160 манатов, или на 38%, увеличивается минимальный размер пенсии. В среднем, повышение минимального размера пенсии охватит 233 тыс. человек. При этом у 9 тыс. пенсионеров пенсии увеличатся на 93% (на 75 манатов), у 26 тыс. – на 30% (на 37 манатов), у 74 тыс. – на 16% (на 27 манатов)», - отметил С.Бабаев.
Как сказал министр, это позволит Азербайджану делить с Казахстаном первые два места по размеру минимальной пенсии среди стран СНГ.
«Вчера в комитете Милли меджлиса было рассмотрено предложение президента о повышении минимального размера пенсии. Мы ожидаем утверждения этого законопроекта на пленарном заседании парламента, которое состоится 19 февраля», - подчеркнул С.Бабаев.
Р.Бабаев
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