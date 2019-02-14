Азербайджан в 2018г импортировал бензина марки AI-92 на $59 млн

Азербайджан в 2018 году импортировал 72 тыс. 596,05 тонн автомобильного бензина марки AI-92, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В 2018 году в Азербайджан было импортировано 72 тыс. 596,05 тонн автомобильного бензина AI-92 на сумму $58 млн 913,7 тыс.", - отметили в правительстве.
Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан импортировал 78 тыс. 253,61 тонн автомобильного бензина AI-92 на $46 млн 537,38 тыс. Таким образом, в 2018 году импорт бензина в страну в количественном выражении сократился на 7,3%, в денежном выражении – увеличился на 26,6%.
В общем объеме импорта бензина AI-92 в 2018 году 39 тыс. 937,5 тонн на сумму $32 млн 18,4 тыс. было поставлено из России, 32 тыс. 658,55 тыс. тонн на $26 млн 895,3 тыс. – из Великобритании.
В 2018 году бензин марки AI-92 импортировался в IV-ом квартале, в 2017– в III-ем квартале. Импорт в обоих случаях был связан с проведением ремонтных работ на Бакинском НПЗ в рамках проекта модернизации и реконструкции, во время которых работа завода была частично остановлена и производство бензина AI-92 не осуществлялось.
Решением кабинета министров с 1 октября 2018 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 были снижены с 15% до нуля.
Бакинский НПЗ производит только бензин марки AI-92.
Н.Аббасова
Баку и Брюссель на следующей неделе обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта
Глава МИД Азербайджана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Правительство Азербайджана 15 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2018 году
Средний размер пенсий в Азербайджане увеличится на 5% - Минтруд
С 1 марта минимальная пенсия в Азербайджане составит 160 манатов – министр труда
Девичья башня вошла в топ-5 самых романтичных мест СНГ ко Дню святого Валентина
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана
Президент Алиев пообедал с солдатами в новой воинской части в Бейлагане
Россия пытается дестабилизировать ЕС, считает глава ХДС
Парламентарии Армении приняли пятилетнюю программу действий правительства
Главы Минобороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают Афганистан и ИГИЛ
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
С участием Компании AzerTelecom было проведено мероприятие, посвященное Международному дню безопасного Интернета
Элеонора Митрофанова обозначила приоритеты Россотрудничества в развитии российско-азербайджанского гуманитарного диалога
Bakcell и ENGINET провели семинары по случаю «Дня безопасного Интернета»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»