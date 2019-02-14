Азербайджан в 2018г импортировал бензина марки AI-92 на $59 млн

Азербайджан в 2018 году импортировал 72 тыс. 596,05 тонн автомобильного бензина марки AI-92, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2018 году в Азербайджан было импортировано 72 тыс. 596,05 тонн автомобильного бензина AI-92 на сумму $58 млн 913,7 тыс.", - отметили в правительстве.

Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан импортировал 78 тыс. 253,61 тонн автомобильного бензина AI-92 на $46 млн 537,38 тыс. Таким образом, в 2018 году импорт бензина в страну в количественном выражении сократился на 7,3%, в денежном выражении – увеличился на 26,6%.

В общем объеме импорта бензина AI-92 в 2018 году 39 тыс. 937,5 тонн на сумму $32 млн 18,4 тыс. было поставлено из России, 32 тыс. 658,55 тыс. тонн на $26 млн 895,3 тыс. – из Великобритании.

В 2018 году бензин марки AI-92 импортировался в IV-ом квартале, в 2017– в III-ем квартале. Импорт в обоих случаях был связан с проведением ремонтных работ на Бакинском НПЗ в рамках проекта модернизации и реконструкции, во время которых работа завода была частично остановлена и производство бензина AI-92 не осуществлялось.

Решением кабинета министров с 1 октября 2018 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 были снижены с 15% до нуля.

Бакинский НПЗ производит только бензин марки AI-92.

Н.Аббасова