Средний размер пенсий в Азербайджане увеличится на 5% - Минтруд

Средний размер пенсий в Азербайджане в ближайшие месяцы увеличится на 5%, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, после индексации пенсий ее средний размер в Азербайджане увеличится с 222 до 228-229 манатов, средний размер трудовых пенсий по возрасту с 240 до 250 манатов.

«Если учитывать еще 233 тыс. пенсионеров, минимальный размер пенсий которых будет увеличен до 160 манатов, то в ближайшие месяцы можно прогнозировать 5%-ое увеличение среднего размера пенсий. Реальная же картина будет ясна в середине года», - отметил С.Бабаев на пресс-конференции в четверг.

Р.Бабаев