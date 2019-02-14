Средний размер пенсий в Азербайджане увеличится на 5% - Минтруд

Средний размер пенсий в Азербайджане в ближайшие месяцы увеличится на 5%, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, после индексации пенсий ее средний размер в Азербайджане увеличится с 222 до 228-229 манатов, средний размер трудовых пенсий по возрасту с 240 до 250 манатов.
«Если учитывать еще 233 тыс. пенсионеров, минимальный размер пенсий которых будет увеличен до 160 манатов, то в ближайшие месяцы можно прогнозировать 5%-ое увеличение среднего размера пенсий. Реальная же картина будет ясна в середине года», - отметил С.Бабаев на пресс-конференции в четверг.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»