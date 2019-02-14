Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9176 RUR   0.0256 GBR   2.1871 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 0.80 Brent 63.61 1.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев 17 Фев

Социум 14.02.2019 15:13

Средний размер пенсий в Азербайджане увеличится на 5% - Минтруд

Средний размер пенсий в Азербайджане в ближайшие месяцы увеличится на 5%, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, после индексации пенсий ее средний размер в Азербайджане увеличится с 222 до 228-229 манатов, средний размер трудовых пенсий по возрасту с 240 до 250 манатов.

«Если учитывать еще 233 тыс. пенсионеров, минимальный размер пенсий которых будет увеличен до 160 манатов, то в ближайшие месяцы можно прогнозировать 5%-ое увеличение среднего размера пенсий. Реальная же картина будет ясна в середине года», - отметил С.Бабаев на пресс-конференции в четверг.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕНСИИ, ПОВЫШЕНИЕ, МИНИСТР


Похожие новости


С 1 марта минимальная пенсия в Азербайджане составит 160 манатов – министр труда В Азербайджане с 1 марта около 34 тыс. инвалидов войны и событий 20 Января получат прибавку к пенсии в размере 10% Вступили в силу законодательные поправки об увеличении пенсионного возраста Президент Азербайджана одобрил увеличение пенсионного возраста Президент Азербайджана не исключает повторного повышения зарплат и пенсий в 2016г ГФСЗ в сентябре-декабре направит свыше 73 млн манатов для финансирования повышения базовой части трудовой пенсии в Азербайджане

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]