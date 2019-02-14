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14.02.2019 15:18

Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха

ОАО «Азерсу» приступает к реконструкции системы обеспечения питьевой водой и канализационной инфраструктуры города Газах, работы планируется завершить в конце 2020 года, говорится в сообщении общества.

В рамках проекта реконструкции будет проложено 6,4 км магистральных водопроводов, построено два водохранилища общим объемом 10 тыс. кубометров, проложено 106,4 км водораспределительных сетей.

Также будет создана канализационная сеть протяженностью 82.3 км и построено два коллектора длиной 4,4 км.

В целом, 5,87 тыс. абонентов будут подключены к системам водоснабжения и канализации.

«С учетом перспектив развития города Газах до 2035 года, реализация данного проекта улучшит качество водоснабжения и услуг канализации 26 тыс. жителей. В рамках проекта также будет улучшено водоснабжение населения, проживающего в 5 селах Газахского района. Всего же в рамках проекта будет улучшено водоснабжение 45 тыс. человек», - отмечается в сообщении.

Данные работы ведутся в рамках проекта Исламского банка развития (ИБР) по улучшению системы водоснабжения и канализации 6 районов Азербайджана – Дашкесанского, Гедабекского, Газахского, Самухского, Астаринского и Тертерского районов.

На выполнение этих работ ИБР предоставил Азербайджану кредит в размере $200,05 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]