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Дальнее зарубежье 14.02.2019 15:21

Более 10 военнослужащих погибли в результате взрыва автомобиля в индийском штате Джамму и Кашмир

Не менее 12 индийских военнослужащих в четверг стали жертвами подрыва взрыва бомбы в автомобиле на юге индийского штата Джамму и Кашмир, сообщают индийские СМИ.

Еще тринадцать солдат были госпитализированы с серьезными ранениями.

По данным полиции, автомобиль взорвался рядом с автобусом, перевозившим солдат на шоссе в районе Пулвама.

Движение на автомагистрали в связи с инцидентом временно прекращено.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ИНДИЯ, ВЗРЫВ, ВОЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]