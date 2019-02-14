Более 10 военнослужащих погибли в результате взрыва автомобиля в индийском штате Джамму и Кашмир

Не менее 12 индийских военнослужащих в четверг стали жертвами подрыва взрыва бомбы в автомобиле на юге индийского штата Джамму и Кашмир, сообщают индийские СМИ.

Еще тринадцать солдат были госпитализированы с серьезными ранениями.

По данным полиции, автомобиль взорвался рядом с автобусом, перевозившим солдат на шоссе в районе Пулвама.

Движение на автомагистрали в связи с инцидентом временно прекращено.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.