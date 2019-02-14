Экс-заместитель главы правительства Каталонии назвал себя политзаключенным в суде

Бывший заместитель главы каталонского правительства Ориол Жункерас, обвиняемый в подготовке и проведении нелегитимного референдума 2017 года о статусе региона, заявил в четверг в суде, что считает себя политическим заключенным, сообщило агентство Associated Press.
"Меня преследуют за мои убеждения, а не за мои действия. Я не буду отвечать на вопросы следователей", - сказал он в ходе заседания Верховного суда в Мадриде.
"Я считаю себя политзаключенным", - подчеркнул О.Жункерас.
Председательствующий судья Верховного суда Мануэль Марчена заявил, что на процессе над лидерами каталонских сепаратистов будут изучаться факты, а не идеи, которых придерживались подследственные.
Ранее на этой неделе в Верховном суде Испании начался процесс над 12 лидерами каталонского движения за независимость. На скамье подсудимых, помимо О.Жункераса, находятся несколько бывших министров регионального кабинета министров. Свидетелями на процессе выступают бывший глава правительства Испании Мариано Рахой, председатель парламента Каталонии Рожер Торрен, лехендакари (председатель правительства Страны Басков) Иньиго Уркулью.
1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
Затем правительство Испании применило 155 статью испанской Конституции, которой предусмотрен ряд ограничений автономии Каталонии вплоть до досрочных региональных выборов. Вскоре после этого бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, а нескольких его соратников взяли под стражу.
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