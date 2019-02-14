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СНГ 14.02.2019 17:22

Европарламент принял резолюцию с осуждением преследований правозащитников в Чечне

Европейский парламент принял в четверг резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению директора отделения правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюба Титиева, который был задержан 9 января.

Обвинения против него европейские парламентарии называют сфабрикованными.

Резолюция отмечает "неоднократные публичные заявления чеченских должностных лиц, осуждающих деятельность правозащитников и организаций". Европейские депутаты указывают на нежелание должностных лиц публично осудить и расследовать угрозы и акты насилия в отношении правозащитников.

Европарламент "настоятельно призывает власти как Чеченской Республики, так и Российской Федерации прекратить преследования своих граждан и положить конец атмосфере безнаказанности лиц, совершивших акты насилия в отношении правозащитников, членов их семей, коллег и сторонников и их организаций".

Властям РФ адресован призыв отменить закон 2015 года о "нежелательных организациях" и закон 2012 года об "иностранных агентах", которые, по мнению депутатов, используются для преследования правозащитников и активистов гражданского общества. ЕП выражает обеспокоенность тем, что некоторые российские НПО вынуждены закрыться, чтобы не быть запятнанными клеймом "иностранных агентов" и избежать преследования по закону.

Европарламент призывает спортсменов и артистов всего мира воздерживаться от участия в публичных мероприятиях в Чечне или мероприятиях, спонсируемых руководством ЧР. Он "вновь заявляет о поддержке принятия ЕС своего "Закона Магнитского", который должен предусматривать санкции в отношении виновных в серьезных нарушениях прав человека". Подчеркивается, что лица, виновные в нарушениях прав человека в Чеченской Республике РФ, не должны получать визы ЕС и хранить активы в странах ЕС.

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Тэги: ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]