Европарламент принял резолюцию с осуждением преследований правозащитников в Чечне

Европейский парламент принял в четверг резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению директора отделения правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюба Титиева, который был задержан 9 января.
Обвинения против него европейские парламентарии называют сфабрикованными.
Резолюция отмечает "неоднократные публичные заявления чеченских должностных лиц, осуждающих деятельность правозащитников и организаций". Европейские депутаты указывают на нежелание должностных лиц публично осудить и расследовать угрозы и акты насилия в отношении правозащитников.
Европарламент "настоятельно призывает власти как Чеченской Республики, так и Российской Федерации прекратить преследования своих граждан и положить конец атмосфере безнаказанности лиц, совершивших акты насилия в отношении правозащитников, членов их семей, коллег и сторонников и их организаций".
Властям РФ адресован призыв отменить закон 2015 года о "нежелательных организациях" и закон 2012 года об "иностранных агентах", которые, по мнению депутатов, используются для преследования правозащитников и активистов гражданского общества. ЕП выражает обеспокоенность тем, что некоторые российские НПО вынуждены закрыться, чтобы не быть запятнанными клеймом "иностранных агентов" и избежать преследования по закону.
Европарламент призывает спортсменов и артистов всего мира воздерживаться от участия в публичных мероприятиях в Чечне или мероприятиях, спонсируемых руководством ЧР. Он "вновь заявляет о поддержке принятия ЕС своего "Закона Магнитского", который должен предусматривать санкции в отношении виновных в серьезных нарушениях прав человека". Подчеркивается, что лица, виновные в нарушениях прав человека в Чеченской Республике РФ, не должны получать визы ЕС и хранить активы в странах ЕС.
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