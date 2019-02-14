Европарламент призвал Россию и США сохранить ДРСМД

Европарламент возложил на Россию ответственность за возможное прекращение действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвав одновременно как РФ, так и США к конструктивному диалогу для сохранения договора.
В принятой в четверг на пленарной сессии в Страсбурге резолюции Европарламент осудил Россию "за продолжающиеся нарушения условий договора", предложив Москве "вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению (ДРСМД) для решения проблем, поднятых США и НАТО", взять на себя обязательства по долгосрочному выполнению договора.
Европейские депутаты исходят при этом из такой последовательности: сначала договор был нарушен, потом США заявили его о приостановке и выходе через шесть месяцев, затем об этом объявила Россия.
"Эти действия могут привести к просчетам и недопониманию, ведущему к ухудшению отношений между США и Россией, эскалации напряженности, усилению ядерных и военных угроз и рисков, а также возможному возобновлению дестабилизирующей гонки вооружений, чреватой подрывом безопасности и стратегической стабильность в Европе", - говорится в резолюции.
Европарламент "призывает как Россию, так и США разобраться с взаимными обвинениями в нарушениях (договора - ИФ), начать конструктивный диалог под эгидой Совета Безопасности ООН, Специальной контрольной комиссии или других соответствующих форумов с целью снижения напряженности", "добросовестно провести переговоры о сохранении ДРСМД до даты фактического выхода из него в августе 2019 года".
Евродепутаты подчеркивают важность транспарентности и взаимного мониторинга, ужесточения правил и гарантий в отношении соответствующих ракетных и ядерных потенциалов.
Кроме того, Европарламент предлагает главе дипломатии ЕС Федерике Могерини использовать посреднический опыт ЕС для предотвращения выхода США и России из ДРСМД, инициировать переговоры по многостороннему соглашению для этой категории ракет.
Помимо этого, Европарламент настоятельно призывает США и Россию продлить действие нового соглашения о СНВ, которое ограничивает число развернутых стратегических боеголовок с обеих сторон до 1550, и сделать это до истечения срока его действия в 2021 году.
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