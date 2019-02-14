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СНГ 14.02.2019 17:34

Европарламент призвал Россию и США сохранить ДРСМД

Европарламент возложил на Россию ответственность за возможное прекращение действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвав одновременно как РФ, так и США к конструктивному диалогу для сохранения договора.

В принятой в четверг на пленарной сессии в Страсбурге резолюции Европарламент осудил Россию "за продолжающиеся нарушения условий договора", предложив Москве "вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению (ДРСМД) для решения проблем, поднятых США и НАТО", взять на себя обязательства по долгосрочному выполнению договора.

Европейские депутаты исходят при этом из такой последовательности: сначала договор был нарушен, потом США заявили его о приостановке и выходе через шесть месяцев, затем об этом объявила Россия.

"Эти действия могут привести к просчетам и недопониманию, ведущему к ухудшению отношений между США и Россией, эскалации напряженности, усилению ядерных и военных угроз и рисков, а также возможному возобновлению дестабилизирующей гонки вооружений, чреватой подрывом безопасности и стратегической стабильность в Европе", - говорится в резолюции.

Европарламент "призывает как Россию, так и США разобраться с взаимными обвинениями в нарушениях (договора - ИФ), начать конструктивный диалог под эгидой Совета Безопасности ООН, Специальной контрольной комиссии или других соответствующих форумов с целью снижения напряженности", "добросовестно провести переговоры о сохранении ДРСМД до даты фактического выхода из него в августе 2019 года".

Евродепутаты подчеркивают важность транспарентности и взаимного мониторинга, ужесточения правил и гарантий в отношении соответствующих ракетных и ядерных потенциалов.

Кроме того, Европарламент предлагает главе дипломатии ЕС Федерике Могерини использовать посреднический опыт ЕС для предотвращения выхода США и России из ДРСМД, инициировать переговоры по многостороннему соглашению для этой категории ракет.

Помимо этого, Европарламент настоятельно призывает США и Россию продлить действие нового соглашения о СНВ, которое ограничивает число развернутых стратегических боеголовок с обеих сторон до 1550, и сделать это до истечения срока его действия в 2021 году.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАРЛАМЕНТ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]