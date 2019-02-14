Total заходит на розничный рынок сбыта топлива в Саудовской Аравии

Французская Total создала совместное предприятие с госкомпанией Саудовской Аравии Saudi Aramco по развитию сети по снабжению топливом в Саудовской Аравии, сообщила французская компания.
СП создано на паритетной основе, в течение шести лет оно инвестирует около $1 млрд в рынок сбыта топлива.
Компании также подписали соглашение о покупке Tas`helat Marketing Company (TMC) и Sahel Transport Company (STC), которые владеют сетью из 270 заправок, с их собственниками. СП собирается их модернизировать. Сделка подлежит утверждению властями.
"Total горд быть первой международной нефтегазовой компанией, которая инвестирует в розничный топливный рынок Саудовской Аравии. Это соглашение заключено в соответствии с нашей глобальной стратегией по расширению на быстрорастущих рынках", - приводятся в сообщении слова президента по маркетингу и предоставлению услуг Total Момара Нгуера (Momar Nguer).
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