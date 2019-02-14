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ТЭК 14.02.2019 15:40

Total заходит на розничный рынок сбыта топлива в Саудовской Аравии

Французская Total создала совместное предприятие с госкомпанией Саудовской Аравии Saudi Aramco по развитию сети по снабжению топливом в Саудовской Аравии, сообщила французская компания.

СП создано на паритетной основе, в течение шести лет оно инвестирует около $1 млрд в рынок сбыта топлива.

Компании также подписали соглашение о покупке Tas`helat Marketing Company (TMC) и Sahel Transport Company (STC), которые владеют сетью из 270 заправок, с их собственниками. СП собирается их модернизировать. Сделка подлежит утверждению властями.

"Total горд быть первой международной нефтегазовой компанией, которая инвестирует в розничный топливный рынок Саудовской Аравии. Это соглашение заключено в соответствии с нашей глобальной стратегией по расширению на быстрорастущих рынках", - приводятся в сообщении слова президента по маркетингу и предоставлению услуг Total Момара Нгуера (Momar Nguer).

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Тэги: САУДАРАВИЯ, TOTAL, АЗС, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]