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Регион 14.02.2019 15:40

США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган

США давят на Турцию в связи с поставками С-400, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал Р.Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, С/400, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]