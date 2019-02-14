США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган

США давят на Турцию в связи с поставками С-400, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал Р.Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.