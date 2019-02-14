США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган

США давят на Турцию в связи с поставками С-400, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал Р.Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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С 1 марта минимальная пенсия в Азербайджане составит 160 манатов – министр труда
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Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
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С участием Компании AzerTelecom было проведено мероприятие, посвященное Международному дню безопасного Интернета
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Bakcell и ENGINET провели семинары по случаю «Дня безопасного Интернета»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»