ЛУКОЙЛ запустит Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение в IV квартале

"ЛУКОЙЛ" в конце года введет в эксплуатацию Южно-Мессояхское месторождение.

"Планы сохраняются, четвертый квартал. Уже идет обустройство площадки, буровая установка на месторождении", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"А Хальмерпаютинское на следующий год", - уточнил он.

Максимальный объем добычи на Южно-Мессояхском газоконденсатном месторождении в Большехетской впадине в Ямало-Ненецком автономном округе составит 4,58 млрд кубометров газа и 660,9 тыс. тонн конденсата в год.

Ожидалось, что суммарные инвестиции в Хальмерпаютинское месторождение составят более 89 млрд рублей.