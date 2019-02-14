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ТЭК 14.02.2019 15:46

ЛУКОЙЛ запустит Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение в IV квартале

"ЛУКОЙЛ" в конце года введет в эксплуатацию Южно-Мессояхское месторождение.

"Планы сохраняются, четвертый квартал. Уже идет обустройство площадки, буровая установка на месторождении", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"А Хальмерпаютинское на следующий год", - уточнил он.

Максимальный объем добычи на Южно-Мессояхском газоконденсатном месторождении в Большехетской впадине в Ямало-Ненецком автономном округе составит 4,58 млрд кубометров газа и 660,9 тыс. тонн конденсата в год.

Ожидалось, что суммарные инвестиции в Хальмерпаютинское месторождение составят более 89 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]