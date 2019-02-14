ЛУКОЙЛ планирует начать добычу нефти на Балтике на D41 через 2-3 месяца

"ЛУКОЙЛ" планирует начать добычу нефти на Балтике на месторождении D41 через несколько месяцев.

"Идет обустройство. Вторя скважина бурится, первая пробурена, идет обустройство кустовой площадки и подключение к нефтепроводу", - сообщил президент компании Вагит Алекперов журналистам.

"В этом году начнем добычу. Думаю, что где-то через два-три месяца", - уточнил он.

Ранее "ЛУКОЙЛ" планировал начать добычу нефти на месторождении в конце 2018 года. В августе прошлого года компания приступила к бурению мы первой эксплуатационной скважины на месторождении D41, проектная глубина скважины - 8225 метров. Извлекаемые запасы нефти на месторождении оцениваются примерно в 2 млн тонн.

D41 разрабатывается с суши горизонтальными скважинами. Такое решение позволяет в несколько раз снизить затраты на разработку.