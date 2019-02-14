Объемы сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не влекут потерю рынка - Алекперов

Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ не ведет к потере доли на рынке, считает президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.
"Те объемы, которые были и до, в первичном соглашении, и сегодня, они не влекут за собой потерю рынка", - сказал он журналистам.
Согласно договоренностям со странами ОПЕК и не-ОПЕК, Россия в первом полугодии 2019 года должна постепенно сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. При этом в январе Россия снизила добычу на 50 тыс. б/с, в феврале предполагается снижение на 90-100 тыс. б/с.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»