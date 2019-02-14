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ТЭК 14.02.2019 15:48

Объемы сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не влекут потерю рынка - Алекперов

Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ не ведет к потере доли на рынке, считает президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Те объемы, которые были и до, в первичном соглашении, и сегодня, они не влекут за собой потерю рынка", - сказал он журналистам.

Согласно договоренностям со странами ОПЕК и не-ОПЕК, Россия в первом полугодии 2019 года должна постепенно сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. При этом в январе Россия снизила добычу на 50 тыс. б/с, в феврале предполагается снижение на 90-100 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]