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СНГ 14.02.2019 17:50

Генпрокуратура Узбекистана отвергает заявления о давлении на дочь экс-президента Гульнару Каримову

В генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли заявления о том, что на дочь экс-президента страны Ислама Каримова Гульнару Каримову оказываются давление и ее лишают медпомощи.

На старшую дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову следственные органы не оказывают никакого давления, врачи имеют к ней доступ, сообщил в четверг представитель надзорного ведомства.

Сын Г.Каримовой Ислам в четверг написал на странице в соцсети Instagram, что следственные органы оказывают давление на его мать, отбывающую наказание. По его данным, ей отказывают в предоставлении своевременной медицинской помощи.

"Могу с уверенностью сказать, это необоснованные доводы. Гульнаре Каримовой всегда предоставлен свободный доступ врачей", - прокомментировал сообщение ее сына представитель Генпрокуратуры.

В октябре 2013 года против Г.Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп в письме членам конгресса сообщил, что на основании закона Магнитского продлил санкции в отношении 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. В их числе Г.Каримова.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]