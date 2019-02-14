Генпрокуратура Узбекистана отвергает заявления о давлении на дочь экс-президента Гульнару Каримову

В генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли заявления о том, что на дочь экс-президента страны Ислама Каримова Гульнару Каримову оказываются давление и ее лишают медпомощи.

На старшую дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову следственные органы не оказывают никакого давления, врачи имеют к ней доступ, сообщил в четверг представитель надзорного ведомства.

Сын Г.Каримовой Ислам в четверг написал на странице в соцсети Instagram, что следственные органы оказывают давление на его мать, отбывающую наказание. По его данным, ей отказывают в предоставлении своевременной медицинской помощи.

"Могу с уверенностью сказать, это необоснованные доводы. Гульнаре Каримовой всегда предоставлен свободный доступ врачей", - прокомментировал сообщение ее сына представитель Генпрокуратуры.

В октябре 2013 года против Г.Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп в письме членам конгресса сообщил, что на основании закона Магнитского продлил санкции в отношении 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. В их числе Г.Каримова.