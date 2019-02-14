Алекперов: санкции США в любом случае негативно скажутся на РФ, будем готовиться

Новые санкции, предложенные конгрессменами США в отношении России, в случае их ввода, несомненно, негативно скажутся на нашей стране, заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"В любом разе санкции негативно сказываются на России. Мы еще не получили окончательные варианты, но будем адаптироваться, готовиться", - сказал он.