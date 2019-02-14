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ТЭК 14.02.2019 15:52

Алекперов: санкции США в любом случае негативно скажутся на РФ, будем готовиться

Новые санкции, предложенные конгрессменами США в отношении России, в случае их ввода, несомненно, негативно скажутся на нашей стране, заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"В любом разе санкции негативно сказываются на России. Мы еще не получили окончательные варианты, но будем адаптироваться, готовиться", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ЛУКОЙЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]